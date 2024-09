Zwei Freunde stoßen wegen eines Hasen zusammen

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Samstag gegen 23 Uhr - wohl wegen eines Hasen, der die Fahrbahn überquerte. Wie die Polizei Rain mitteilt, waren um diese Zeit der 18-jährige Fahrer eines Ford und sein 19-jähriger Kumpel am Steuer eines VW hintereinander auf der B 16 von Rain Richtung Donauwörth unterwegs. Beide Fahrer gaben an, diesem Hasen ausgewichen zu sein. Durch dieses Manöver kollidierte der 19-Jährige mit dem Pkw des Vorausfahrenden. Die Fahrzeuge verkeilten sich seitlich ineinander und kamen auf der Fahrbahn der B 16 zum Stehen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (AZ)

