Hatte Alkohol im Blut: Polizei zieht in Wemding Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Mittwoch einen alkoholisierten Autofahrer in Wemding gestoppt. Der 34-Jährige war gegen 23.25 Uhr in der Wolferstädter Straße unterwegs, als Beamte ihn anhielten und kontrollierten. Da Anzeichen auf Alkoholkonsum vorlagen, folgte laut Polizei ein freiwilliger Alkoholtest.

Dieser ergab vor Ort einen Wert von 0,7 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten einen gerichtsverwertbaren Test auf der Dienststelle und nahmen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf. Ihm drohen 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

