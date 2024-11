Hausfriedensbruch in Verbrauchermarkt in Donauwörth

Ein Mann hat am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in Donauwörth Hausfriedensbruch begangen. Der 40-Jährige hielt sich gegen 18.55 Uhr unberechtigt in dem Laden auf. Vor zwei Wochen hatte er nach einem Ladendiebstahl Hausverbot in dem Markt erhalten.

Eine hinzugezogene Polizeistreife erteilte dem merklich angetrunkenen Mann einen Platzverweis. Zudem wurde ein Strafverfahren des Hausfriedensbruchs eingeleitet. (AZ)