Hebammen-Netzwerk im Donau-Ries-Kreis: Wie finde ich eine Hebamme?

Eine Hebamme ist für viele Schwangere eine wichtige Stütze, um während der Schwangerschaft, der Geburt und in der Zeit danach gut betreut zu sein. Doch die Suche gestaltet sich nicht immer einfach. Im Landkreis Donau-Ries gibt es deshalb ein besonderes Angebot.

In der Region Donau-Ries stehen über 30 engagierte Hebammen zur Verfügung, die werdenden Eltern nicht nur während der Geburt, sondern auch in der Schwangerschaft und im Wochenbett zur Seite stehen. So auch Nicola Rehlen, die Hebamme in Nördlingen ist. Um die Vernetzung von Schwangeren und Hebammen zu erleichtern, ist sie gemeinsam mit anderen Hebammen aus dem Landkreis auf der sogenannten Hebammen-Liste eingetragen.

Über die Hebammen-Liste eine Schwangerschafts-Begleitung im Landkreis Donau-Ries finden

Wer sich nach einer Hebamme umschaut, findet im Internet verschiedene Listen und Suchmaschinen. Diese seien allerdings nicht immer vollständig, aktuell und frei zugänglich, so Rehlen. Deshalb empfiehlt sie die allgemeine „Hebammenliste 2023–2024 Kreis Donau-Ries“ für die Suche nach einer wohnortnahen Hebamme mit ausreichend Zeit und Kapazitäten.

Die Liste werde direkt von den Hebammen des Landkreises zusammengestellt und verteilt. Es gibt sie sowohl in Papierform als auch online. Sie biete eine aktuelle Übersicht über die im Landkreis tätigen Hebammen und ermöglicht es den werdenden Müttern, schnell und unkompliziert Kontakt aufzunehmen. „Bei uns im Donau-Ries gibt es zurzeit genügend Hebammen, die gerne und engagiert bereit sind, werdenden Müttern in ihrer individuellen Situation zur Seite zu stehen“, erläutert Nicola Rehlen. „Frühzeitige Kontaktaufnahme erhöht die Chancen, alle passenden Hebammenleistungen für die eigenen Bedürfnisse auszuschöpfen.“ Deshalb rät sie werdenden Müttern, ihre Hebamme im Zeitraum von der achten bis zur zwölften Schwangerschaftswoche zu suchen. Am Anfang reiche es, sich einfach mal zu melden, um ein erstes Kennenlernen auszumachen. Die Liste und weitere Informationen gibt es auf der Webseite: https://hebammenliste-donauries.de.

Hebammen-Netzwerk im Landkreis Donau-Ries: So unterstützen sich die Frauen gegenseitig

Die Hebammen im Donau-Ries sind nicht nur selbständige Fachkräfte, sondern sie haben sich auch untereinander vernetzt. Rehlen berichtet von regelmäßigen Qualitätszirkeln und Fortbildungen, die die Hebammen besuchen, um Erfahrungen auszutauschen und ihr Wissen zu erweitern. Dies sorge dafür, dass auch im Falle von Urlaub oder Abwesenheit eine Vertretung organisiert werden kann, sodass die Schwangeren durchgehend betreut werden können.

Die Aufnahme in die Donau-Rieser Hebammenliste sei jeder Kollegin möglich und damit werde die faire Übersicht aller Angebote für die schwangeren Frauen garantiert, so Rehlen. (AZ)