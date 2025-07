Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Donauwörther Südspange

Auf der Donauwörther Südspange der B 16 passierte am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 57-jähriger Autofahrer von der Auffahrtsschleife hinter dem Hubschrauberkreisel auf die Südspange in Richtung Auchsesheim auffahren. Er nutzte allerdings nicht die Beschleunigungsspur, sondern zog direkt nach links. Dabei übersah er den bereits auf der Hauptfahrbahn befindlichen Wagen eines 70-Jährigen und prallte diesem in die Beifahrerseite. An beiden Fahrzeugen entstand durch die heftige Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in einer insgesamten Höhe von geschätzten 80.000 Euro.

Alle drei Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Während der Unfallverursacher nach eigenen Angaben unverletzt blieb, erlitt der 70-Jährige unter anderem eine Schnittverletzung am Arm sowie eine Verletzung der Halswirbelsäule. Seine 56 und 30 Jahre alten Mitfahrerinnen zogen sich ebenfalls Verletzungen zu. Alle drei kamen per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Donau-Ries-Klinik. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 16 war für etwa 45 Minuten jeweils halbseitig gesperrt. Rund 30 Kräfte der Feuerwehren Donauwörth und Riedlingen waren im Einsatz. Beamte der PI Donauwörth zeigten den 57-Jährigen wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)