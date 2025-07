Hehlerei am Donauwörther Bahnhof aufgedeckt

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth konnten aufgrund eines Zeugenhinweises am Mittwoch einen Fall der Hehlerei aufdecken. Ein 20-jähriger Mann verkaufte am Bahnhof in Donauwörth ein Mountainbike der Marke Cube in einem Wert von knapp 900 Euro an einen Schüler.

Das ursprünglich versperrte Rad war am 18. Mai aus einer Gartenhütte am Sandacker entwendet worden. Der 20-Jährige wurde wegen Verdachts auf Hehlerei angezeigt. (AZ)