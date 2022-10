Das sagen Einwohner über Kaisheim: Hohe Sicherheit aber Gebührenfrust

Die Bürger der Marktgemeinde Kaisheim werten die Situation in der Kommune zum Teil recht positiv, zum Teil gibt es Kritik. Vor allem bei einem aktuellen Thema.

Was läuft gut, wo besteht Verbesserungsbedarf? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, was fehlt ihnen speziell an ihrem Ort? Wie wohl fühlen sich die Schwaben in ihrer Heimat? Das wollten die Donauwörther Zeitung und ihre Schwesterzeitungen im nördlichen Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Oberbayern wissen. Erstmals gab es eine große Online-Umfrage, den sogenannten Heimat-Check. Dabei vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Bereichen Punkte von null als negativste bis zehn als positivste Bewertung. Die Ergebnisse sind da. Wir stellen diese nun vor. Heute ist die Marktgemeinde Kaisheim an der Reihe.

Kaisheim hat historische Bauten und ein großes Gefängnis

Die Kommune erstreckt sich über ein weites Gebiet. Dieses reicht von der Donau, wo sich die Ortsteile Altisheim und Leitheim befinden, über die Höhen des Juras mit Hafenreut, Gunzenheim, Sulzdorf und Bergstetten bis hin zum Kernort. Die ländlich geprägte Kommune, in der rund 3900 Menschen leben, hat zwei Besonderheiten: zum einen prachtvolle historische Bauten – zum Beispiel das einstige Kloster Kaisheim und das Schloss Leitheim –, zum anderen eine große Justizvollzugsanstalt (JVA) mit über 500 Häftlingen.

Insgesamt liegt Kaisheim beim Heimat-Check mit einer Gesamtnote von 5,71 fast genau im Landkreis-Schnitt (5,69). Die Tatsache, dass ein Gefängnis mit vielen Kriminellen quasi mitten im Ort steht, wirkt sich offenbar nicht negativ auf das Sicherheitsgefühl der Kaisheimer aus. Die Note 8,70 in dieser Kategorie stellt den Top-wert in der Kommune dar. Der Donau-Ries-Kreis erhält im Heimat-Check hier insgesamt eine 7,27.

Hier liegt die Gemeinde Kaisheim über dem Landkreis-Schnitt

Weit über dem Kreis-Schnitt liegt Kaisheim bei der Gesundheitsversorgung (6,60). Der Landkreis als Ganzes kommt hier lediglich auf 3,91). Den Einzelhandel stufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der nicht repräsentativen Umfrage bei 6,50 ein, obwohl es nur wenige Geschäfte gibt. Die Belastungen durch den Verkehr halten sich im Gemeindegebiet anscheinend einigermaßen in Grenzen. 6,40 ist ein solider Wert (Landkreis: 6,08). Die Gastronomie schneidet – verglichen mit dem Donau-Ries-Kreis (4,45) – mit 4,80 ebenfalls ganz ordentlich ab. Ein Teilnehmer drückt sein Empfinden so aus: "So weit bestens zufrieden." Der Bereich "Kultur und Freizeit" kommt bei der Umfrage auf 4,80 (Landkreis: 4,61).

Gebühren für die Kinderbetreuung sind in Kaisheim ein Reizthema

Mit Abstand am niedrigsten stufen die Kaisheimer, die beim Heimat-Check mitmachten, das Angebot für Kinder und Jugendliche ein. Ganz klar im Mittelpunkt steht in dieser Kategorie ein aktuelles Ereignis. Der Gemeinderat erhöhte im Sommer die Gebühren für die Kinderbetreuung, also für Kindergarten, Krippe und Mittagsbetreuung. Gerade bei letzterer gingen die Tarife deutlich nach oben. In der Folge bildete sich eine Elterninitiative. Die Kommentare im Heimat-Heck sind ebenso kritisch wie deutlich. Die Situation sei für Familien "finanziell stark belastend", heißt es. Die Gebühren seien viel zu hoch, den Familien werde "das Geld aus der Tasche gezogen". Der Wert fällt mit 3,40 entsprechend bescheiden aus (Landkreis: 5,71).

Nicht viel höher bewerten die Kaisheimer mit 3,60 den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV, Landkreis: 3,86). Der wird auch bei den Kommentaren wiederholt erwähnt. Die Busverbindung nach Donauwörth müsse verbessert werden. Die Nähe zur Großen Kreisstadt sei hier wohl ein Nachteil, mutmaßt ein anderer Teilnehmer. Der Bus sollte im Stundentakt fahren, fordert ein anderer.

Das Vereinsleben kommt in Kaisheim auf einen Schnitt von 6,80 und erreicht damit nicht den des Donau-Ries-Kreises (7,48). Vergleichsweise recht niedrig ist auch der Wert in der Rubrik "Klimaschutz und Digitalisierung". Das Glasfaser-Netz müsse schneller ausgebaut werden, kritisiert ein Bürger. Im Thema Artenschutz und Naturschutz stecke noch enormes Potenzial, merkt ein anderer Bewohner an.

Bei der Frage "Wie seniorengerecht halten Sie Ihren Wohnort?" liegt Kaisheim nur bei 4,70 (Landkreis: 5,35). Ein Bürger vermisst die "Gemeinschaft in und mit den Ortsteilen". Ein anderer schlägt vor: "Die Schönheiten unseres Ortes sollten für den Tourismus attraktiver gemacht werden."