Der Kreis Donau-Ries im Heimat-Check: Landleben mit Optimierungsbedarf

Plus Im großen Heimat-Check unserer Redaktion bescheinigen knapp 3400 Menschen dem Landkreis Donau-Ries eine hohe Lebensqualität, benennen aber auch viele Defizite.

Der große Heimat-Check unserer Redaktion für den Landkreis Donau-Ries ist da. Ergebnis: Wer es gerne sicher, sauber und beschaulich mag, ist im Landkreis genau richtig. Doch es gibt auch viele Punkte, in denen die Bürger echte Defizite feststellen. Einige davon sind naheliegend, andere überraschen. Das Stimmungsbild für die 44 Städte und Gemeinden im nordschwäbischen Landkreis ist durchwachsen, die Grundlage dafür ist die Einschätzung von knapp 3400 Personen.