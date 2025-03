Hochwasser: Bürger von Heißesheim fordern umfassenden Schutz

Das letztjährige Juni-Hochwasser hat in Heißesheim zu einem Umdenken geführt. Aber so ganz scheinen Teile der Einwohnerschaft im kleinen Mertinger Ortsteil mit den Maßnahmen nicht zufrieden zu sein, mit denen ihr Hab und Gut künftig vor den Fluten geschützt werden sollen. Dies wurde bei der Bürgerversammlung deutlich. Immerhin: Nach Jahren der Diskussionen und Planungen soll das Projekt „Moosgraben“ wohl noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

