Heizöltank brennt: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Zum Brand eines Heizöltanks ist es Samstagmittag in Niederschönenfeld gekommen. Ein 30-Jähriger zerlegte in einem unbewohnten Einfamilienhaus einen Heizöltank mit einem Winkelschleifer. Durch die Funkenbildung fing der noch im ansonsten leeren Tank befindliche Ölschlamm an zu brennen, was wiederum zu einer starken Rauchentwicklung führte.

Der Brand konnte aber durch die Feuerwehren Feldheim, Niederschönenfeld und Rain schnell unter Kontrolle gebracht werden, es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (AZ)