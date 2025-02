Kabarett in Oberpeiching: Binser, Maibaum und Zeckenzange

Am Outfit erkennen ihn eingefleischte Fans der bayerischen Kleinkunst sofort, den „Binser“. In seiner typischen Aufmachung, mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Jeans, schwarzem Hut und den obligatorischen knallroten Schuhen, betritt er auch im Theater Oberpeiching die Bühne. „Ich habe vor der Fahrt hierher vorsichtshalber noch schnell eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen“. Der Oberpfälzer Helmut A. Binser, ein Original des Musikkabaretts, ist mit seinem schrägen, selbstironischen Humor längst Kult. Mitgebracht hat er sein neues Programm „Ha?“, was so viel heißen soll wie: Bloß keine Missverständnisse im Miteinander aufkommen lassen!

