Hendrik Wüst in Donauwörth: „Es kriecht Angst in die Gesellschaft“

Der Saal ist tatsächlich bis zum letzten Platz gefüllt, es gibt kaum ein Durchkommen. Die meisten dürften an diesem Abend in die ehemaligen Stauferstuben nach Donauwörth gekommen sein, um ihn zu sehen: Hendrik Wüst. Dessen eigentliche Heimat Nordrhein-Westfalen liegt zwar einige hundert Kilometer entfernt, doch als Ministerpräsident und einer der zukünftigen Hoffnungsträger der Union hat sein Wort Gewicht. Erst recht, wenn in zwei Wochen eine Bundestagswahl stattfindet. In seiner Rede bei der CSU-Wahlkampfveranstaltung wirbt er für einen grundlegenden Politikwechsel – und findet deutliche Worte zur Migrationsdebatte der letzten Tage.

Dabei ist Wüst nicht unbedingt der Typ Scharfmacher. Seine Rede trägt er ruhig vor, Gesten setzt er dosiert ein. Das Publikum in Wallung bringt er so nicht, dennoch: An den wichtigen Stellen ist der Applaus laut – und fast schon demonstrativ, so hat man das Gefühl. Vor allem bei diesem einen Thema, das die Nation, aber eben vor allem auch die Union seit einigen Tagen stark beschäftigt. Der Migrationsfrage und dem Umgang mit der Alternative für Deutschland (AfD). Es sei richtig, in der politischen Mitte Mehrheiten zu suchen, betont Wüst mit Blick auf den Unions-Antrag zu einer strengeren Migrationspolitik, der im Bundestag unter anderem mit Stimmen der AfD zu einer Mehrheit fand. „Die anderen hätten sich bewegen müssen“, sagt der 49-Jährige mit Blick auf Grüne und SPD. Er versichert: „Es wird nach der Bundestagswahl keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.“

NRW-Ministerpräsident Wüst kritisiert Ampel in Donauwörth

Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete und Direktkandidat im Wahlkreis Donau-Ries, Ulrich Lange, geht in seiner Rede auf dieses Thema ein. Mit „Nazis“ werde die Union nicht zusammenarbeiten. „Aber wir lassen uns doch nicht vorschreiben, ob wir Gesetze abstimmen lassen oder nicht.“ Lange forderte einen Politikwechsel, auch in der Migrationspolitik. „Aber das heißt nicht Wechsel zur AfD.“ Nun wäre es aber unzutreffend, die Veranstaltung auf die Standpunkte zurm Thema Migration zu zu reduzieren.

Ganz im Gegenteil: Wüst stellt dieses nicht in den Mittelpunkt seiner rund halbstündigen Rede, vielmehr versucht er anhand dreier Kernthemen die Notwendigkeit eines Politikwechsels zu begründen. Deren Bedeutung verortet er in ihrer historischen Verwurzelung in der Bundesrepublik. Sicherheit, Wohlstand und Aufstieg durch Bildung seien Grundpfeiler, auf denen das Vertrauen in die deutsche Demokratie seit Jahrzehnten aufgebaut habe. „Es kriecht Angst in die Gesellschaft“, warnt er. „Von der Ampel wurde viel Schaden angerichtet.“ Bundeskanzler Olaf Scholz wirft er in seiner Rede unter anderem eine „realitätsvergessene Arroganz“ in der Wirtschaftspolitik vor. Den Grünen attestiert Wüst ein Menschenbild, das den Bürgern zu wenig Eigenverantwortung zutraue.

Hendrik Wüst fordert Stärkung der Bundeswehr

Nicht nur die innere, sondern auch die äußere Sicherheit sei bedroht. „Investitionen in die Bundeswehr sind notwendig.“ Dafür müsse man im Haushalt aber Prioritäten setzen. Konkret sprach Wüst von 30 Milliarden, die jährlich dafür notwendig seien. Um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten, brauche es unter anderem eine pragmatischere Energiepolitik und eine Grundsicherung „ohne falsche Anreize“. Angesichts von hunderttausenden Schulkindern, die nicht richtig Deutsch könnten, brauche es außerdem Investitionen in Bildung. „Das holt man später sonst niemals wieder auf.“ Man müsse nun grundlegende Entscheidungen treffen. „Dafür ist Friedrich Merz der richtige Kandidat.“