Ernte: Donau-Rieser Bauern zwischen Hoffen und Bangen

Die Landwirtschaft in der Region steht vor großen Herausforderungen. War es im vergangenen Jahr das Hochwasser, das den Bauern zu schaffen machte, so ist es heuer die Trockenheit. Die Folge: Es herrscht große Unsicherheit unter den Landwirten und den Vermarktern. Und da gibt es noch eine weitere Herausforderung. Eine, die sogar die Ernährungssicherheit in Europa gefährden könnte.

An diesem Mittwoch im Juli ist es kaum zu glauben, dass vor gut einem Jahr hier Land unter herrschte. Lediglich die Gebäude auf dem Hof der Familie Müller, der Killischwaige, standen nicht im Wasser. Die Felder rundherum waren allesamt überflutet. „Sechs Tage waren wir abgeschnitten von der Außenwelt“, erinnert sich Helga Müller. Die Vorfahren vor über 600 Jahren haben geschickt gebaut, der Hof selbst steht auf einer leichten Anhöhe, dem höchsten Punkt des Guts. Jetzt sehen die Böden anders aus. Sie sind nicht mehr durchsetzt vom Wasser, sondern so trocken, dass sich teils tiefe Risse zeigen. Trotzdem: Das sei gut für den Ausgleich, die Böden seien so wieder aufgelockerter, berichten die auf dem Gut versammelten Landwirte und Landwirtschaftsexperten.

Ein Treffen der Landwirtschaft im Landkreis Donau-Ries

Die sogenannte Erntefahrt ist eine Art Treffen von Landwirten und Vermarktern, von Vertretern des Landwirtschaftsamtes und des Bayerischen Bauernverbands. Man tauscht sich aus, zeigt Probleme und Chancen auf, wagt erste Prognosen zur Ernte. Heuer ist das bestimmende Fremdwort „heterogen“. Man könnte auch sagen: Es herrschen gemischte Gefühle im Hinblick auf die zu erwartenden Erträge der hiesigen Bauern. Reinhard Bader, Leiter des für den Kreis Donau-Ries zuständigen Landwirtschaftsamtes Nördlingen-Wertingen, spricht vom heißesten Juni seit Ermittlung der Wetterdaten: „Die Hitze hat extrem wehgetan.“ Es sei aufgrund der Wetterextreme an der Zeit, sich auch Gedanken um neue Früchte zu machen, die etwas resistenter sein könnten, wie beispielsweise Sojabohnen und Hirse.

Baders Kollege Helmut Stöcker erwähnt eine „sehr lange Trockenphase“, die bis zum 22. April anhielt. Die ausgeprägte Trockenheit habe beim Wintergetreide auf Standorten mit geringer Wasserspeicherkapazität zu „niedrigen Ertragserwartungen“ geführt. Doch ansonsten sei die Frühjahrstrockenheit für die Getreide- und Rapserträge „nicht negativ zu sehen“, weil die Bestände „ein tiefreichendes Wurzelwerk gebildet“ hätten. Der Regen im Mai ließ die Hoffnung auf zumindest zufriedenstellende Erträge wieder wachsen. Doch der Juni mit seiner enormen Trockenheit dämpft erneut die Erwartungen: Es sei insgesamt mit mäßigen „bis höchstens durchschnittlichen Erträgen“ zu rechnen. Für die Blattfrüchte gelte, „dass die Wasserreserven im Boden mittlerweile erschöpft sind“. Es bräuchte jetzt schlichtweg eines: ausreichend Regen.

Die Glasflügelzikade hat das Potenzial, leere Regale zu schaffen

Was den Bauern zudem schier allerorts zu schaffen macht, das ist das Thema Glasflügelzikade. Sie überträgt bakterielle Erreger auf Zuckerrüben, Kartoffeln und weitere Kulturen wie beispielsweise Zwiebeln, Sellerie, und, und, und. Das Problem: Die bakteriellen Erreger lassen sich bis dato noch nicht direkt bekämpfen, sie können aber letzten Endes zu erheblichen Qualitäts- und Ertragsverlusten führen. Landwirt Max Müller zeigt hierzu eine Klebefolie. Sie ist Teil eines Monitorings, das im gesamten Landkreis durchgeführt wird. Das Ergebnis ist im negativen Sinne beeindruckend: Gut 100 Tiere klebten innerhalb einer Woche auf der Folie im Format DIN A 3 fest. Die Notzulassung von Insektiziden sei wichtig gewesen, parallel laufe aktuell viel, was die Forschung zur Bekämpfung der Zikade anbelangt.

Dutzende Zikaden finden sich auf der Klebefolie von Max Müller - ein Zeichen, dass das Bakterien übertragende Insekt hier heimisch geworden ist.

Erhard Würth, Leiter der Abteilung Bildung und Beratung am Landwirtschaftsamt, warnt, dass die Ernährungssicherheit in Europa durch die Zikade gefährdet sein könnte: „Es ist die größte Bedrohung der vergangenen Jahre. Das hat Potenzial für leere Regale.“ Trotzdem, angesichts der auf Hochtouren laufenden Forschung bleibt Würth optimistisch: „Es besteht Hoffnung, dass wir die Krankheit besiegen.“ Um das Auftreten der Zikade zu reduzieren, hat zuletzt des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Notfallzulassungen für mehrere Pflanzenschutzmittel erlassen. Im Raum Holzheim und Baldingen gingen die Zikadenbestände zuletzt zurück - im Bereich um Münster sind es hingegen laut Monitoring mehr geworden.

BBV: Landwirtschaft braucht Forschungsgelder zur Zikaden-Bekämpfung

BBV-Kreisobmann Karlheinz Götz fordert derweil: „Wir brauchen Forschung und weitere Forschungsgelder.“ Notfallzulassungen seien wichtig, aber eben „keine Dauerlösungen“. Götz stimmt indessen optimistisch, dass zumindest die Milchpreise und jene für Rindfleisch stabil geblieben seien. Zudem merke er, dass die Landwirte wieder investieren. So zum Beispiel auch Familie Müller von der Killischwaige. Sie haben ein Sensorsystem auf den Traktor montiert, mit dem intelligent gedüngt werden kann. Die Sensorik erkennt, welche Pflanzen wieviel Düngung nötig haben. Michael Sailer, Geschäftsführer der Schwäbischen Landprodukte (SLP), zeigt sich ebenfalls optimistisch: Der Dinkel etwa erlebe derzeit einen regelrechten „Boom“. Die Anbauflächen seien bayernweit spürbar gewachsen.

Unterdessen steht auch rund um die Killischwaige die Hoffnung zum Greifen nah goldgelb auf den Feldern. Der Weizen sehe gut aus, sagt Helga Müller. In zwei Wochen wird geerntet. Neben dem Feld befindet sich eine kleine Kapelle, als wolle diese zeigen: Sät weiter aus, erntet und habt Vertrauen, dass es weitergeht - denn letztlich liegt alles in Gottes Hand.