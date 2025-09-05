Lesetipps für den Herbst von den Donauwörther Buchhandlungen

Wenn die Tage kürzer werden und die dunkle Jahreszeit anbricht, bleibt vielen Menschen wieder etwas mehr Zeit für sich. Perfekt, um es sich mit einem spannenden Buch gemütlich zu machen und in andere, vielleicht sonnigere Welten einzutauchen. Wer auf der Suche nach Lesestoff ist, bekommt nun Unterstützung: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Buchhandlungen in Donauwörth haben ihre Empfehlungen für diesen Herbst verraten und stellen jeweils ein Sachbuch, einen Roman und ein Kinderbuch vor.

Buchaus Greno: Diese drei Tipps hat Buchhändler Nicolas Greno für den Herbst

Sachbuch: Als Sachbuch empfiehlt Nicolas Greno vom Buchhaus Greno das neue Werk von Giulia Enders. „Organisch“ ist das neueste Buch der Autorin und ist erst im August dieses Jahres herausgekommen. „Von ihr ist auch Darm mit Charme. Das ist mittlerweile ein Klassiker“, berichtet der Buchhändler. In ihrem neuen Buch wirft Enders einen Blick auf den Körper und darauf, wie alles miteinander zusammenhängt.

Roman: Grenos Tipp aus dem Sommer, den man mit in den Herbst nehmen kann, ist „Himmel ohne Ende“ von Julia Engelmann. Die Autorin erzählt darin eine „Coming-of-Age“-Geschichte, also vom Erwachsenwerden eines jungen Mädchens. „Das ist was für alle Leser von 22 Bahnen und von Benedict Wells“, findet Greno.

Kinderbuch: Für Kinder empfiehlt Greno zu dieser Jahreszeit „Herbstgeschichten aus dem Glockenhof“. Autorin Christine Schniedermann erzählt in 20 Geschichten den Alltag von Protagonistin Mia, deren Familie und Freunden. „Das sind wunderschöne Geschichten zum Vorlesen“, sagt der Buchhändler.

Die Lektüren empfiehlt Buchhändlerin Katrin Engelhard für Herbstage

Sachbuch: „Wundervolle Welt Erde“ ist ein tolles Sachbuch, sowohl mit Zeichnungen als auch mit Fotos, sagt Buchhändlerin Katrin Engelhard von der Buchhandlung Rupprecht. Dabei geht es querbeet um die Erde. Vom Erdmantel und Gesteinen über Salzseen und Geysire bis zu Taiga und Wüste ist alles dabei. „Am besten finde ich, dass man nicht von vorn nach hinten lesen muss. Man kann sich einfach aussuchen, worauf man Lust hat“, so Engelhard.

Buchhändlerin Katrin Engelhard empfiehlt das Sachbuch „Wundervolle Welt Erde". Foto: Anja Volkwein

Roman: Für Krimi-Fans empfiehlt Engelhard „Hen Na E – Seltsame Bilder“. In dem Roman von dem japanischen Autor Uketsu geht es um drei Kriminalfälle, bei denen die Opfer kurz vor ihrem Tod merkwürdige Bilder zeichneten. „Das ist kein klassischer Krimi, sondern hat noch eine psychologische Komponente“, erklärt die Buchhändlerin. Ihr habe besonders gefallen, dass es keinen typischen Polizisten als Ermittler gab, sondern dass die Geschichten aus der Sicht eines Reporters erzählt werden. „Ich habe das Buch nicht weglegen können“, ist das Fazit der Buchhändlerin.

Kinderbuch: Bilderbücher gibt es eine Menge mit herbstlichen Themen, verrät Engelhard. Besonders gut komme „Was macht die kleine Gans im Herbst“ an. Das Buch ist das Gegenstück zu „Es wird Frühling, kleiner Bär“, so die Buchhändlerin. Es zeichne sich durch liebevolle Zeichnungen aus. „Die Herbstfarben sind besonders schön“, findet Engelhard. In dem Buch macht sich die kleine Gans auf den Weg durch die Tierwelt und erfährt, wie sich die verschiedenen Tiere auf den Winter vorbereiten.