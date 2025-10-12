Herbstmarkt in Donauwörth: Betrieb wie in der Münchner Fußgängerzone

An diesem einen Wochenende im Herbst verwandelt sich Donauwörth in eine Metropole. Da geht es in Teilen der Donauwörther Innenstadt und der Bahnhofstraße zu wie am Freitagnachmittag in der Münchner Fußgängerzone. Tausende von Menschen flanieren hin und her und bleiben immer wieder stehen, weil sie Bekannte treffen oder sich die Angebote an den Ständen anschauen, die von geflochtenen Körben über Handtaschen und Körperpflege-Werkzeugen bis hin zu Textilien reichen. Das war auch jetzt wieder so.

Die für die Große Kreisstadt ungewohnte Szenerie bietet sich beim zweitägigen Herbstmarkt vor allem am Sonntagnachmittag. Dann haben auch viele Geschäfte geöffnet, die Eisdielen machen noch einmal etwas Umsatz und manchen verschlägt es quasi einen Block weiter auf den Mini-Rummel beim Oktoberfest auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße. Neben den Einheimischen sind stets auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem Umland zu sehen. (wwi)