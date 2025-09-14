Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Herbstmarkt in Rain: Handwerk und DIY begeistern Besucher in der Schlossstraße

Rain

Basteln, Bummeln, beste Laune: Rain feiert seinen Herbstmarkt

Von Handgemachtem bis zur Karussellfahrt war viel geboten. Und das Motto „Do-it-yourself“ gab der Schlossstraße zusätzlich einen besonderen Schwerpunkt.
Von Helmut Bissinger
    • |
    • |
    • |
    Herbstmarkt in Rain (Neuer Wert)
    Herbstmarkt in Rain (Neuer Wert) Foto: Herbstmarkt in Rain

    Ein sonniger Rahmen, wie er sich gestern erst spät einstellte, gehört zu einem Marktsonntag. Dazu Fieranten mit einem bunten Angebots-Mix, verkaufsoffene Geschäfte und ein Kinderkarussell. In Rain hat man erkannt, dass dies eigentlich fast zu wenig ist. Deshalb versucht die Gütegemeinschaft „Wir aus Rain“ seit einiger Zeit im Zusammenspiel mit der Stadt jedem Jahrmarkt durch ein spezielles Motto einen Mehrwert zu geben. Gestern beim Herbstmarkt war es ein „Handwerker & Do-it-yourself“-Markt in der Schlossstraße.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden