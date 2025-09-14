Basteln, Bummeln, beste Laune: Rain feiert seinen Herbstmarkt

Ein sonniger Rahmen, wie er sich gestern erst spät einstellte, gehört zu einem Marktsonntag. Dazu Fieranten mit einem bunten Angebots-Mix, verkaufsoffene Geschäfte und ein Kinderkarussell. In Rain hat man erkannt, dass dies eigentlich fast zu wenig ist. Deshalb versucht die Gütegemeinschaft „Wir aus Rain“ seit einiger Zeit im Zusammenspiel mit der Stadt jedem Jahrmarkt durch ein spezielles Motto einen Mehrwert zu geben. Gestern beim Herbstmarkt war es ein „Handwerker & Do-it-yourself“-Markt in der Schlossstraße.

Helmut Bissinger

86641 Rain

Herbstmarkt