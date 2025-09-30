Herbstmarkt und Oktoberfest in Donauwörth: Das ist geboten

Am zweiten Oktoberwochenende verwandelt sich die Donauwörther Innenstadt erneut in eine lebendige Marktmeile. Am Samstag, 11. Oktober, und Sonntag, 12. Oktober, laden die Stadt Donauwörth und die örtlichen Händlerinnen und Händler zum traditionellen Herbstmarkt ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot freuen: Von regionalen Spezialitäten über kunsthandwerkliche Arbeiten bis hin zu kulinarischen Genüssen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderer Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen und locken mit attraktiven Aktionen und besonderen Angeboten. Ergänzt wird das Einkaufserlebnis durch die gastronomischen Stände, die mit herbstlichen Schmankerln und erfrischenden Getränken für das leibliche Wohl sorgen. „Der Herbstmarkt ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender unserer Stadt. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein so abwechslungsreiches Programm anbieten können und laden alle herzlich ein, vorbeizukommen“, betont Mario Drehmann vom Ordnungsamt.

Kiwanis-Oktoberfest geht in diesem Jahr über zwei Wochenenden in Donauwörth

Auch die Donauwörther Museen beteiligen sich am Marktsonntag: Der Eintritt ist frei. Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum sowie das Heimatmuseum auf der Insel Ried sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Heimatmuseum dürfen Kinder bunte Buttons selber gestalten, Motive dürfen auf eigene Faust im Heimatmuseum entdeckt werden. Ebenfalls geöffnet ist das Haus der Stadtgeschichte im Rieder Tor, das am Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden kann.

Der Herbstmarkt bietet somit nicht nur Einkaufsmöglichkeiten und kulinarische Vielfalt, sondern auch spannende kulturelle Einblicke – ein Ausflug, der sich für die ganze Familie lohnt. Ab dem zweiten Oktober-Wochenende steigt auch das Kiwanis–Oktoberfest. Zum 15. Mal findet es als Benefizveranstaltung auf dem Festplatz mit Festprogramm und Vergnügungspark statt. In diesem Jahr wird anlässlich des Jubiläums nicht nur ein Wochenende, sondern gleich zwei Wochenenden lang gefeiert: Am 10. Oktober geht es los mit Bierzelt und Fahrgeschäften. Am Samstag, den 18. Oktober, geht das Kiwanis Oktoberfest bei hoffentlich bestem Herbstwetter zu Ende, am Abend legt erstmals ein DJ auf und sorgt für Stimmung. (AZ)