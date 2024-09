38-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit einem Reh

Ein Wildunfall hat sich am Mittwochnachmittag um 16 Uhr in Heroldingen ereignet. Ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der außerörtlichen Verlängerung der Wörnitzstraße in Richtung Bühl. Kurz nach der Abzweigung Huisheim sprang von links aus dem dortigen Waldstück ein Reh auf die Fahrbahn. Der Radfahrer erfasste das Tier laut Polizeibericht frontal und stürzte von seinem Rad. Er erlitt unter anderem diverse Schürfwunden und wurde im Nördlinger Krankenhaus medizinisch versorgt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Polizeilicherseits wurde der zuständige Jagdpächter informiert. (AZ)