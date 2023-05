Doppelt geblitzt: Raserin fährt vor Kindergarten 44 km/h zu schnell

Die Polizei Donauwörth misst vor dem Kindergarten in Heroldingen die Geschwindigkeit. Fast jeder Sechste ist zu schnell unterwegs.

Die Polizei musste viel beanstanden. Am Dienstagmorgen und -vormittag maßen die Beamten vor dem Kindergarten in der Georg-Karg-Straße in Heroldingen die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos. Bei 231 insgesamt erfassten Fahrzeugen wurden laut Polizei 35 Fahrerinnen und Fahrer wegen erheblicher Überschreitung der dort zu Kindergartenzeiten geltenden 30 km/h-Beschränkung geblitzt. Das entspricht einer hohen Beanstandungsquote von über 15 Prozent.

Raserin lässt sich in Heroldingen gleich zweimal blitzen

18 Fahrerinnen und Fahrer müssen mit einer Verwarnung bis 55 Euro und weitere 17 mit einer Anzeige samt Bußgeldeintrag im Fahreignungsregister rechnen. In zwei Fällen wird ein Fahrverbot anfallen. Der traurige Höchstwert in Fahrtrichtung Harburg lag mit 74 km/h bei weit mehr als der doppelten erlaubten Geschwindigkeit. Das wird teuer: Hier werden laut Polizei 400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot die Folge sein. Die Fahrerin aus der Region kehrte wenig später zurück und wurde an selber Stelle mit 48 km/h erneut gemessen. (AZ)