Zahlreiche Anzeigen und Fahrverbote bei Blitzeraktion der Polizei Donauwörth

Mit 174 Kilometern pro Stunde über die Bundesstraße, mit 64 durch die 30er Zone: Nach Geschwindigkeitsmessungen an drei Orten hat die Polizei viel zu beanstanden.

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Wochenende in Heroldingen, bei Hamlar und bei Reimlingen stationär die Geschwindigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern kontrolliert. Das Resultat: 103 Anzeigen und einige Fahrverbote.

Am Freitag waren die Beamten mit dem Lichtschrankensensor vom Morgen bis Mittag vor dem Kindergarten in Heroldingen postiert. Zuvor hatte es laut Polizei Hinweise zu Geschwindigkeitsüberschreitungen an dieser Stelle gegeben. Bis 14 Uhr gilt dort Tempo 30. 301 Fahrzeuge fuhren während der Messung vorbei, fast ein Sechstel davon 15 oder mehr Kilometer pro Stunde zu schnell. Der Höchstwert direkt vor dem Kindergarten lag bei 64 km/h. Neben einem hohen Bußgeld erwartet den Fahrer ein Fahrverbot.

Am Samstag war die Bundesstraße 16 bei Hamlar dran. 100 Stundenkilometer sind hier erlaubt. 86 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell und wurden verwarnt oder angezeigt, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Der negative Tageshöchstwert lag bei 143 km/h.

Auf 174 km/h bei Reimlingen folgt ein Vierteljahr ohne Führerschein

Zum Abschluss stellten die Beamten ihr Messgerät am Sonntag an der erneuerten Fahrbahn der Bundesstraße 25 bei Reimlingen auf. Auch hier sind 100 Stundenkilometer erlaubt. Das hinderte einen jungen Augsburger laut Polizei nicht daran, die Stelle mit 174 km/h zu passieren. Eine Zivilstreife hielt ihn kurz danach auf und stellte seine Identität fest. 1400 Euro teuer wird die schnelle Fahrt für den Mann wohl, dazu kommen zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot von drei Monaten. Ein Fahrverbot, weil sie an dieser Stelle am Sonntag deutlich zu schnell waren, gab es auch für vier weitere Fahrer. Insgesamt hatte die Messung bei Reimlingen 30 Verwarnungen und 52 Anzeigen zur Folge.

Ähnliche Aktionen gibt es immer wieder. Erst am Donnerstagabend führten Zivilbeamte der Polizeiinspektion Donauwörth mehrere Lasermessungen im Stadtgebiet Donauwörth durch. Auch hier gab es Fahrverbote und Anzeigen. Außerdem mussten mehr als zehn Radlerinnen und Radler ihren Weg zu Fuß fortsetzen, weil sie keine korrekte Beleuchtung hatten. (AZ)