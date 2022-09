Kreisstraße bei Heroldingen ist wieder für den Verkehr frei

Plus Der Neuausbau der Kreisstraße zwischen Heroldingen und Katzenstein (Stadt Harburg) ist abgeschlossen. Auf dem Radweg gibt es aber noch einiges zu tun.

Ein halbes Jahr lang war die Kreisstraße zwischen Heroldingen und dem Weiler Katzenstein auf dem Gebiet der Stadt Harburg für den Verkehr gesperrt. Nun ist die Straße wieder befahrbar. Die Arbeiten am Radweg laufen noch.