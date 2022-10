Pünktlich fertig: Die neue Kreisstraße bei Heroldingen ist eröffnet

Nach sechs Monaten Bauarbeiten wurde die Kreisstraße zwischen Heroldingen und Katzenstein jetzt eingeweiht. Die Polizei hat ein Auge auf die geänderte Vorfahrt im Ort.

Sechs Monate waren Bagger und Bauarbeiter im Einsatz, nun ist es so weit: Die Kreisstraße bei Heroldingen wurde am Freitag offiziell eingeweiht. Bereits seit Mitte September können Verkehrsteilnehmer die erneuerte Straße wieder befahren. Damit konnte sie pünktlich fertiggestellt und ihrer Bestimmung übergeben werden, so die stellvertretende Landrätin Claudia Marb. Etwas später als die Straße konnten dann auch Fahrradbegeisterte den neuen Radweg nutzen.

Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreistag, der Regierung von Schwaben, der Stadt Harburg sowie der Tiefbauverwaltung des Landratsamtes Donau-Ries und der ausführenden Firma Thannhauser aus Fremdingen waren bei der Einweihung anwesend. In ihrer Rede stellte Claudia Marb nochmals das 1,8-Millionen-Euro-Projekt vor und erläuterte die Schwierigkeiten der Straßenerneuerung durch das Wasserrecht und Naturschutzverordnungen.

Geänderte Vorfahrt in Heroldingen wird von der Polizei beobachtet

Für den Ausbau der 1,8 Kilometer langen Straße mussten zudem 1200 Quadratmeter Fläche von sieben Eigentümern erworben werden. Insgesamt seien etwa 5100 Tonnen Asphalt abgetragen und 6500 Tonnen aufgetragen worden. Marb lobte die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Zuständigkeitsbereichen sowie den Grundstückseigentümern und betonte, dass der Ausbau der Straße zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beitrage.

Um die Sicherheit in Heroldingen auf der Kreuzung an der Tiefenmühle zu gewährleisten, steht die Stadt Harburg mit der Polizei in Kontakt. An dieser Stelle wurde im Zuge der Straßenerneuerung auch die Vorfahrtsregelung geändert. Nun herrscht für den Verkehr auf der Kreisstraße Vorrang. Einige Anwohner hätten befürchtetet, dass die Straße dadurch zu einer Rennstrecke werden könnte, so Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt. Peter Martin, Stadtrat und Ortssprecher für Heroldingen, bestätigte, dass einige Verkehrsteilnehmer flott in Richtung Ronheim fahren würden. Man behalte nun im Auge, wie sie sich die Lage dort entwickelt, so Schmidt.

Der Radweg von Heroldingen nach Katzenstein ist noch nicht fertig

Damit nun auch Fahrradfahrer sicherer von Heroldingen nach Katzenstein gelangen können, wurde neben der Fahrbahn bei Katzenstein ein etwa 300 Meter langer asphaltierter Weg geschaffen. Der Radweg ist laut Schmidt seit etwa zwei Wochen fertig und wird gut angenommen. Vor allem Touristen nutzten diesen Weg nun, Sportradfahrer hingegen seien überwiegend auf der erneuerten Straße anzutreffen. Die restliche Route wird im Zuge der Dorferneuerung in Hoppingen ausgebaut. Geplant ist, so Schmidt, dass dieser Weg mit Kies bedeckt wird und die provisorischen Brücken über dem Kohlenbach und der Wörnitz ersetzt werden.

