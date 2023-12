Heroldingen

vor 16 Min.

Trotz Ausbildung und Familie: Integrierter Asylsuchender wird abgeschoben

Plus Er sei ein zuverlässiger und wichtiger Kollege, dennoch wird der nigerianische Mitarbeiter eines Malers in Heroldingen abgeschoben. Sein Chef hat dafür kein Verständnis.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Thomas Lanzer sitzt am Tisch seines Besprechungszimmers in Heroldingen und ist aufgebracht. Der Malermeister berichtet, wie er einen Asylbewerber aus der Gemeinschaftsunterkunft in Mündling zu sich holte, ihn einstellte und das Malerhandwerk beibrachte. Mittlerweile ist der Mann fester Bestandteil des Lanzer-Teams. Nun soll der Nigerianer aber abgeschoben werden.

"Die Sache geht schon sehr lange", sagt Thomas Lanzer gleich zu Beginn. Der Malermeister berichtet stellvertretend für seinen Mitarbeiter, den er aktuell nur für zehn Stunden pro Woche beschäftigen darf. Er hofft, die Abschiebung des 32-Jährigen noch verhindern zu können. Dafür wandte sich Lanzer an alle erdenklichen Stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen