Unfallflucht am Sonntagnachmittag in Heroldingen

Ein Unbekannter prallt mit seinem Fahrzeug in Heroldingen gegen ein geparktes Auto und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Harburger Stadtteil Heroldingen hat ein Unbekannter bereits am Sonntag einen Unfall gebaut, ohne sich weiter darum zu kümmern. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Karambolage ereignete sich zwischen 15 und 17.15 Uhr in der Wörnitzstraße. Dort parkte ein 63-Jähriger seinen Opel Adam am Fahrbahnrand.

An dem Wagen wurde die Hochstoßstange beschädigt. Die Reparatur kostet voraussichtlich um die 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)