Verein in Heroldingen will alte Trinkwasserversorgung erhalten

In Heroldingen hat sich eine Brunnengemeinschaft formiert. Diese möchte sicherstellen, dass in einem Katastrophenfall noch Wasser fließt.

Ein neu gegründeter Verein will in Heroldingen die Anlagen einer früheren Trinkwasserversorgung erhalten. Der alte Häuserbestand in dem Harburger Stadtteil verfügte bis vor etwa zwei Jahrzehnten über eine eigene Wasserversorgung. Während die Burgfeldsiedlung von Anfang an an die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) angeschlossen worden war, beschloss der Wasserbeschaffungsverband Heroldingen später die Übergabe seines Leitungsnetzes an die BRW.

Brunnen, Pumpe und Hochbehälter samt Zu- und Ableitungen werden nun in das Eigentum eines Nachfolgevereins überführt. Während der Wasserbeschaffungsverband, der nur aus Grundstückseigentümern des Altdorfes bestand, seine Auflösung beschloss, gingen einige Bürger voran und luden zur Gründung der neuen Institution Brunnengemeinschaft Heroldingen ein.

Gerade im Katastrophenfall soll eine funktionierende Wasserversorgung in Heroldingen sichergestellt werden

Besonders Friedrich Brunner war der geordnete Übergang jahrelang ein Herzensanliegen. Als Versammlungsleiter bat er Markus Scherb, den rund 50 Anwesenden die Satzung vorzustellen. Die Weichen für Erhalt und Modernisierung des Heroldinger Riedbrunnens samt dazu benötigter Mittel sollen für die Zukunft allein schon wegen des Klimawandels sichergestellt werden. Gerade im Not- und Katastrophenfall gelte es, eine funktionierende Wasserversorgung für Feuerwehr sowie Menschen, Tiere und Pflanzen sicherzustellen. Durch die Nutzung des Vereins werde die bleibende Funktionalität aller Einrichtungsbereiche und -teile in Aussicht gestellt, so die Verantwortlichen.

Dem Vorstand gehören an: Vorsitzender Markus Scherb, stellvertretender Vorsitzender Friedrich Brunner, Kassier Heiko Schmutterer, Schriftführer Joachim Linsenmeyer, Beisitzer Gerhard Lanzer, Wasserwart Florian Hubel sowie die Kassenprüfer Dominik Wiche und Helmut Lanzer. Per Handzeichen ermächtigten die Stimmberechtigten den Vorstand, alle notwendigen Schritte für die endgültige Gründung der Brunnengemeinschaft Heroldingen e. V. einzuleiten. (AZ)