Viele Temposünder vor Kindergarten in Heroldingen

Die Polizei hat am Kindergarten in Heroldingen geblitzt. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Welche Folgen das hat.

In der Ortsdurchfahrt des Harburger Stadtteils Heroldingen gilt auf Höhe des Kindergartens während dessen Betriebszeiten eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer halten sich aber nicht an diese. Dies zeigte eine Radarkontrolle der Verkehrspolizei.

Die Beamten der Donauwörther Dienststelle platzierten ihr Messgerät am Dienstag von 8 bis 13 Uhr in der Georg-Karg-Straße. Die Beanstandungsquote war außergewöhnlich hoch. 15 Prozent der Fahrzeuge waren mindestens 44 km/h schnell – und wurden damit geblitzt. In 13 Fällen überschritten die Temposünder das Limit derart, dass Anzeigen samt Punkteeinträgen in Flensburg und Bußgelder die Folgen sein werden.

Trauriger Spitzenreiter war ein Wagen mit 60 "Sachen", was einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 Prozent entspricht. Hier muss der Ertappte mit einem Punkt in Flensburg und einem Bußgeld von 180 Euro plus Gebühren rechnen. In 16 weiteren Fällen gibt es gebührenpflichtige Verwarnungen bis 55 Euro. (AZ)