Pfarrfest in Rain: Überaus herzlicher Abschied von Kaplan Aneesh

Aus doppeltem Anlass feierte die katholische Stadtpfarrei am Sonntag: Zum einen wurde das Patrozinium „St. Johannes der Täufer“ begangen, zum anderen bereitete man Kaplan Aneesh Puthussery Chandy einen herzlichen Abschied – auch wenn dessen Wechsel nach Sonthofen erst zum 1. September erfolgt. Jeder Kirchenbesucher erinnerte sich an John F. Kennedy, als Kaplan Aneesh in seinen Dankesworten die sieben Seelsorger-Jahre in Rain zusammenfasste: „Auf meine erste Stelle bin ich als Inder nach Rain gekommen, jetzt gehe ich als Rainer weg.“ Die Stadt sei ihm ein Stück Heimat geworden und doch sei es Zeit, weiter zu wandern, sagte er in seinen Dankesworten für die erlebte Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Die Gottesdienstbesucher applaudierten ihm stehend.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis