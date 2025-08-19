Icon Menü
Herzlicher Abschied von Kaplan Aneesh: Sieben Jahre in der Pfarreiengemeinschaft Rain

Staudheim

Herzliches Lebe wohl für Kaplan Aneesh: Der Geistliche verlässt die Pfarreiengemeinschaft Rain

Die Pfarreiengemeinschaft Rain veranbschiedet den Kaplan. Worte des Dankes und der Wertschätzung.
    Von der Ministrantenschar und den „Offiziellen“ wurde Kaplan Aneesh in Staudheim verabschiedet.  
    Von der Ministrantenschar und den „Offiziellen“ wurde Kaplan Aneesh in Staudheim verabschiedet.   Foto: Anton Neubauer

    Am 1. September wechselt Kaplan Aneesh Puthussery Chandy nach Sonthofen. Der offiziellen Verabschiedung der Pfarreiengemeinschaft (PG) beim Rainer Patrozinium schlossen sich in den vergangenen Wochen die weiteren vier Gemeinden an. Sie dankten jeweils durch eine Laudatio und herzlichem Applaus am Ende der örtlichen Gottesdienste dem beliebten Geistlichen für sieben Jahre segensreiches Wirken. Kaplan Aneesh betonte, er habe gerne in allen Orten der PG gewirkt, nun sei es an der Zeit, zu einer neuen Station zu wandern. Sichtlich gerührt war er von den herzlichen Verabschiedungen der Pfarreien.

    Mit kleinen Präsenten wurde Kaplan Aneesh von den Pfarreien verabschiedet. Unser Bild zeigt ihn mit Manfred Fischer in Feldheim.  
    Mit kleinen Präsenten wurde Kaplan Aneesh von den Pfarreien verabschiedet. Unser Bild zeigt ihn mit Manfred Fischer in Feldheim.   Foto: Cölestin Neubauer

    In Staudheim sprachen Ortssprecher Stefan Lehmeier und Kirchenpfleger Roland Tiefenbacher für den Stadtteil und die Pfarrei. In Feldheim umrahmte der Chor den Abendgottesdienst. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Fischer hob besonders die herzliche und freundliche Art des Kaplans hervor. Simon Schuhladen dankte im Namen der Organisten für den unkomplizierten und kooperativen Umgang. In Niederschönenfeld dankte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Drabek namens der Gläubigen für seinen Dienst. In Genderkingen erinnerte Kirchenpfleger Rudi Hirschbeck an die vielen guten Begegnungen. (arh)

