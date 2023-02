Bäumenheim

12:00 Uhr

Warum Airbus auf einen kleinen Lackierbetrieb aus Bäumenheim setzt

Plus Tectum in Bäumenheim ist im Windschatten von Airbus gewachsen. Denn der Industriebetrieb verfügt über eine begehrte Zulassung für die Luftfahrtindustrie.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Dass die Wirtschaftskraft in der Region maßgeblich von Airbus Helicopters getragen wird, daran hat wohl kaum jemand Zweifel. Doch im Windschatten des Konzerns sind längst kleinere Unternehmen entstanden, die sich in der Luft- und Raumfahrtbranche einen Namen gemacht haben. Tectum ist eine von Ihnen, die Firma ist ein wichtiger Dienstleister in unmittelbarer Nachbarschaft geworden. Nur wenige Kilometer entfernt vom Donauwörther Hubschrauberwerk lässt Airbus seine Bauteile für Hubschrauber und Flugzeuge lackieren. Das klingt einfacher, als es ist, denn in der Luftfahrt ist alles hohen Sicherheitsstandards unterworfen – sogar der Lack oder die Beschichtung eines Hubschraubers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

