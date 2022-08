Überbreite Fahrzeuge stoßen in Hochfeld zusammen

Ein landwirtschaftliches Gespann und ein Transporter kommen in Hochfeld nicht aneinander vorbei. Es kommt zum Unfall. Warum die Polizei schlichten muss.

Zwei überbreite Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag in Hochfeld zusammengestoßen. Ein 32-jähriger Landwirt war mit seinem Traktor samt Anhänger in der Ortsmitte von Hochfeld in Richtung Itzing unterwegs. Zeitgleich wollte ein 39-jähriger Arbeiter aus Otting mit seinem Transporter in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer Kurve blieb der Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns an der Fahrerseite des Sprinters hängen.

Unfallbeteiligte können sich nicht einigen und rufen die Polizei

Es entstand zwar nur ein Sachschaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich, jedoch konnten sich die beiden Unfallbeteiligten vor Ort nicht einigen, wer die Schuld trägt. Beide waren überzeugt, möglichst weit rechts gefahren zu sein.

Eine verständigte Polizeistreife der Donauwörther Inspektion stellte fest, dass es beiden Fahrzeugen aufgrund ihrer Breite nicht möglich war, ohne ein verbotswidriges Ausweichen auf den Gehweg aneinander vorbeizufahren. Deshalb wurde keine Ahndung vorgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)