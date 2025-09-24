„Hochkarätige“ Ausstellung zum Astronomen Johannes Bayern in Rain eröffnet

Es gibt nicht viele Persönlichkeiten, denen die Ehre zuteilgeworden ist, dass ein Einschlagkrater auf dem Mond nach ihnen benannt worden ist. Johannes Bayer (1572 – 1625), dem in Rain geborenen Juristen und Astronomen, wurde dieses im Durchmesser 49 Kilometer große und zwei Kilometer tiefe Denkmal im südwestlichen Quadranten des Mondes gesetzt.

In seiner räumlichen Ausdehnung und seiner weltweiten Bedeutung zwar damit nicht vergleichbar, aber von Stadtarchivarin und Museumsleiterin Edith Findel in intensiver mehrmonatiger Recherchearbeit mit zahlreichen, teils neuen Details zu Bayers Leben und Wirken zusammengetragen, präsentiert sich nun anlässlich des 400. Todestags bis zum 12. April 2026 die Sonderausstellung „Ioannis Bayeri Rhainani´s neue Himmelsordnung“ im Heimatmuseum Rain. Diese wurde nun im Rahmen einer Feierstunde, musikalisch umrahmt von den Violinistinnen Agnes Scholz und Paula Wilde, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Rainer Astronom Johannes Bayer mit ähnlicher Beddeutung wie Gutenburg für Buchdruck

Von einer „hochkarätigen Ausstellung“ sprach in seinem Grußwort denn auch Rains Bürgermeister Karl Rehm und wies auf die Bedeutung des hauptberuflich als Jurist tätigen Bayer für die moderne Astronomie hin: In seiner 1603 erschienenen „Uranometria“ seien 51 Sternkarten, darunter auch eine Reihe von neu entdeckten Sternbildern der südlichen Hemisphäre, abgedruckt und nach einem völlig neuen System geordnet und gekennzeichnet worden, das in der Astronomie bis heute genutzt werde.

Mit einem Zitat des ungarisch-amerikanischen Astronomen George Lovi von 1997 verdeutlichte Edith Findel, in der Tracht einer Augsburger Patrizierin aus der Zeit der Spätrenaissance gekleidet, den Rang von Bayers Hauptwerk: „Die Uranometria war für die Himmelsvermessung das, was die Gutenbergbibel für den Buchdruck war“. Zudem zeige das Werk den gesamten bekannten Kosmos zur Zeit von 1600, also kurz vor der Erfindung des Fernrohrs.

So sehr die „Uranometria“ als Synonym für das Wirken von Johannes Bayer gilt – die Ausstellung weitet den Blick auf das gesamte Leben des großen Sohnes der Stadt Rain, der schon im Alter von elf Jahren seine Heimat verließ und nach Schule und Studium in Augsburg und Ingolstadt seinen Lebensunterhalt als Jurist in Augsburg verdiente.

Bayers Förderung stammte wohl nicht von Kleriker aus Rain

Im Zuge ihrer Recherchen unter anderem in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, im Stadtarchiv Augsburg und in der Bayerischen Staatsbibliothek München förderte Edith Findel dabei einige neue Erkenntnisse zutage: So ist zwar nach wie vor davon auszugehen, dass der einer keineswegs vermögenden Familie entstammende Bayer auf seinem Bildungsweg finanziell unterstützt wurde. Dass diese Gelder aber, wie bisher angenommen, dem Stipendium des Rainer Klerikers Lazarus Schmidt entsprangen, scheint mehr als fraglich, nachdem dieses erst 1598 errichtet wurde – dessen ungeachtet ist klar, dass sich Schmidt und Bayer kannten. Nicht zuletzt, weil Bayer der Stiftung die namhafte Summe von 1000 Gulden vermachte…

Abbildungen historischer Persönlichkeiten sind in jener Zeit rar. Das bisher dem Rainer Johannes Bayer zugeschriebene Porträt weist aber große Ähnlichkeiten mit dem eines evangelischen Predigers namens Johannes Baier auf, der aus Gunzenhausen stammend zwischen 1586 und 1591 in Augsburg lebte, sodass die Authentizität in Bezug auf Bayer sehr in Frage zu stellen ist. Ein Glanzstück der Ausstellung, das nur bis Sonntag, 19. Oktober im Original zu sehen ist, sind ledergebundene Vorlesungsnotizen, verfasst auf Latein in gestochener, klarer Handschrift, aus der Ingolstädter Studienzeit Bayers von 1593, die Edith Findel in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg entdeckt hat.

In Rain heißt eine Straße nach Johannes Bayer

Eine weitere Facette der breitgefächerten Interessen des umfassend gebildeten Späthumanisten Bayer: seine Beteiligung bei Ausgrabungen an der römischen Via Nomentana, auf die im Rahmen der Ausstellung ebenfalls eingegangen wird. Interessant auch ein Blick auf Johannes Bayers Nachruhm: Schon 1919 regte der Historiker Franz Babinger die Benennung einer Straße nach dem berühmten Astronomen an – der damalige Bürgermeister Xaver Bschorer legte den daraus resultierenden Schriftwechsel mit der Bemerkung „interessant für die Nachwelt“ in den Archiven ab. Erst 1947 war einem neuerlichen Vorstoß des Berliner Astronomen Hans-Hermann Kritzinger mehr Erfolg beschieden: Die Verbindung zwischen evangelischem Gemeindezentrum und dem Bahnhof trägt seither Bayers Namen. Und seit 1991 führt auch die Grundschule der Stadt seinen Namen im Titel. Die Sonderausstellung im Heimatmuseum Rain kann jeweils sonntags von 14-16 Uhr und auf Anfrage zur gleichen Uhrzeit auch montags bis donnerstags besucht werden.