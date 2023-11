Donauwörth

Hochwasser am Airbus-Parkplatz: Strafzettel für die Angestellten

Massenweise Strafzettel verteilte die Polizei am Montag im Bereich der Industriestraße in Donauwörth.

Plus Wegen des Donau-Hochwassers ist am Montag der große Airbus-Parkplatz in Donauwörth gesperrt. Deshalb werden zahlreiche Beschäftigte zu Verkehrssündern.

Von Wolfgang Widemann

Auf Hunderten von Metern steht ein Auto nach dem anderen an der Industriestraße in Donauwörth. Jeder Fleck, auf dem im Umkreis des Werks von Airbus Helicopters ein Fahrzeug abgestellt werden kann, ist belegt. Grund: Der große Parkplatz an der Fabrik ist durch das Hochwasser der Donau. Das Problem: Viele der Beschäftigten werden in dieser Situation zu Verkehrssündern. Die Polizei hat am Montag eine rekordverdächtige Zahl an Strafzetteln verteilt.

Das beschriebene Szenario ist in Donauwörth nicht neu. Der langgezogene Airbus-Parkplatz mit seinen rund 1300 Stellplätzen zwischen dem Fluss und der Fabrik wird öfter überschwemmt. Seit Freitag steht er wieder einmal unter Wasser. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein Stück weit vorgesorgt. Das Konzept sieht dem Unternehmen zufolge so aus: Die Firma mit ihren rund 7000 Beschäftigten verfügt grundsätzlich über etwa 4100 Stellplätze auf eigenen und gepachteten Grundstücken. Dies seien circa 2000 mehr als gesetzlich vorgeschrieben.

