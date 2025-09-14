Kugelschuss auf der Weide: Hofnahe Schlachtung statt Transport zum Metzger

Tierwohl erschöpft sich nicht bei den Haltungsformen, auch wenn die derzeit im Fokus stehen. „Man kann mit dem Transport zu einer Schlachtstätte und Fixierung des Tieres zur Betäubung alles wieder kaputt machen, was man vorher jahrelang aufgebaut hat“, sagt Metzgermeister Felix Hagenberger aus Wemding. Er praktiziert daher seit mehreren Jahren die sogenannte hofnahe Schlachtung von Rindern, die den Tieren den belastenden Transport zum Schlachthof oder zur Metzgerei erspart. Dazu fährt Hagenberger auf die landwirtschaftlichen Betriebe, betäubt und entblutet das Rind im Stall oder auf der Weide und transportiert es anschließend mit seiner teilmobilen Schlachteinheit nach Wemding in seine Schlachtstätte, wo alle weiteren Arbeiten erfolgen.

