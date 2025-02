Bundestagswahl: So verlief der Wahltag in Donauwörth

In der großen Kreisstadt herrscht seit den frühen Morgenstunden reger Betrieb, denn pünktlich um 8 Uhr haben die Wahllokale ihre Türen geöffnet. Trotz Turbulenzen auf der politischen Bühne und dem Bruch der Ampelkoalition scheint der Wahltag in Donauwörth von gelassener Entschlossenheit geprägt zu sein. Ob allein oder in Gruppen: Viele der insgesamt 13.708 Wahlberechtigten strömen am Wahlsonntag zur Wahlurne. Einige sind sich in ihrer Wahlentscheidung einig, andere noch nicht.

