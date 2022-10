Hohenaltheims Bürgermeisterin Martina Göttler tritt zurück

Via Mitteilungsblatt verkündet Martina Göttler ihren Rücktritt als Hohenaltheimer Bürgermeisterin. Über die Hintergründe und wie es nun weitergehen soll.

Seit dem 20. September stand es intern bereits fest, am 14. Oktober gab es Martina Göttler schließlich offiziell via Mitteilungsblatt bekannt: Die Hohenaltheimer Bürgermeisterin scheidet zum 31. Oktober aus ihrem Amt aus, als Grund für ihren Rückzug gibt Göttler gesundheitliche Einschränkungen an. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem umkämpften Wahlsieg gegen den erst in der zweiten Wahlrunde dazu gestoßenen Gegenkandidaten Friedrich Bauer kommt nun wieder eine Bürgermeister-Wahl auf die Gemeinde zu. Ein Nachfolger steht bereit, gibt sich aber noch bedeckt.

"Ich habe mich Mitte September mit dem Zweiten Bürgermeister Armin Sporys besprochen, dann relativ bald den Antrag auf Entlassung aus dem Amt gestellt", sagt Göttler auf Nachfrage der Redaktion. Dem Antrag wurde in der Gemeinderatssitzung am 20. September stattgegeben. Der Posten des Ersten Bürgermeisters ist somit nun offiziell vakant, bis zur Neuwahl wird Armin Sporys die Geschäfte übernehmen, wie bereits seit Göttlers gesundheitsbedingtem Ausfall. (AZ)