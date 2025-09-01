Hoher Schaden bei heftigem Unfall in Wohngebiet

Mitten in einem Wohngebiet mit „Rechts vor links“-Regelung sind am Sonntag in Wemding zwei Autos recht heftig zusammengestoßen. Der Unfall ging nach ersten Erkenntnissen der Polizei glücklicherweise mit - wenn auch hohem - Blechschaden ab.

Verursacher war ein 78-Jähriger, der um 9.35 Uhr mit seinem Pkw auf dem Schützenring in Richtung Scheyringstraße. In diesem Moment näherte sich auch eine 72-Jährige mit ihrem Wagen vom Schießstattweg in Richtung Schützenring der Kreuzung. Auf dieser übersah der Rentner den von rechts kommende und damit vorfahrtsberechtigten Pkw der Frau. Durch die Karambolage schleuderte das Fahrzeug des Seniors gegen eine Gartenmauer. Diese wurde ebenfalls beschädigt

Die Beteiligten gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf etwa 22.000 Euro. Die Beamten zeigten den 78-Jährigen aufgrund der Vorfahrtsverletzung an. (AZ)