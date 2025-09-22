Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Hoher Sachschaden durch Parkunfall vor Bäumenheimer Kirche

Bäumenheim

Hoher Sachschaden bei Parkunfall vor der Kirche

Bei einem Parkunfall vor der Kirche in Bäumenheim entstanden erhebliche Sachschäden. Ein 76-jähriger Fahrer kollidierte mit dem Fahrzeug einer jungen Frau.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Vor der Kirche in den Bäumenheimer Römerstraße kam es am Sonntag zu einem Parkunfall.
    Vor der Kirche in den Bäumenheimer Römerstraße kam es am Sonntag zu einem Parkunfall. Foto: David Inderlied/dpa

    Hoher Sachschaden entstand bei einem Parkunfall vor der Kirche in Bäumenheim. Am Sonntagvormittag um kurz nach 9 Uhr wollte ein 76-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz der Bäumenheimer Kirche in der Römerstraße in eine freie Lücke einfahren. Dabei prallte er in den nebenan abgestellten Wagen einer 22-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 9000 Euro. Der 76- Jährige blieb unverletzt und informierte die Polizei. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden