Hoher Sachschaden bei Parkunfall vor der Kirche

Hoher Sachschaden entstand bei einem Parkunfall vor der Kirche in Bäumenheim. Am Sonntagvormittag um kurz nach 9 Uhr wollte ein 76-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz der Bäumenheimer Kirche in der Römerstraße in eine freie Lücke einfahren. Dabei prallte er in den nebenan abgestellten Wagen einer 22-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 9000 Euro. Der 76- Jährige blieb unverletzt und informierte die Polizei. (AZ)

