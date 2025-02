Unfall bei Rain: Zwei Autos bei Zusammenprall zerstört

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen in Rain gegeneinandergeprallt. Nach Angaben der Polizei kam es auf der Kreisstraße DON 39 gegen 8.30 Uhr zu dem Zusammenstoß. Der Fahrer eines VW Passats wollte, vom Südring kommend, auf die DON 39 nach links abbiegen und dort in Richtung Staudheim weiterfahren. Dabei übersah der 41-Jährige, jedoch eine Frau in einem Mazda 3, die von Rain kommend auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße ebenfalls in Richtung Staudheim fuhr.

Beide Fahrzeuge kollidierten auf der DON 39 und wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Ein Abschleppdienst musste beide Autos abtransportieren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Trotz der starken Schäden an den Wagen blieben sowohl die Mazdafahrerin als auch der Passatfahrer unverletzt. (AZ)