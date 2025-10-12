Unfall in Parkstadt: Auto prallt gegen zwei geparkte Pkw

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in der Donauwörther Parkstadt einen recht heftigen Unfall gebaut. Die Bilanz: drei demolierte Pkw und ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige gegen 3 Uhr auf der Perchtoldsdorfer Straße unterwegs. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit nach rechts und krachte gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw des Unfallverursachers um 90 Grad und touchierte einen weiteren geparkten Wagen. Der völlig demolierte und nicht mehr fahrbereite Pkw des 32-Jährigen blieb mitten auf der Straße stehen. Er musste abgeschleppt werden. Der Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. (AZ)