Rain

Hoher Schaden nach Autounfall in Rain

Ein Autofahrer übersieht einen anderen Wagen. Es kommt zur Kollision. Vor allem ein Fahrzeug wird massiv beschädigt.
    Vier Männer haben einen mutmaßlichen Tankstellenräuber überwältigt.(Illustration)
    Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Zu einem hohen Schaden ist es Samstag durch einen Unfall in Rain gekommen. Ein 42-jähriger Autofahrer wollte am späten Nachmittag mit seinem Wagen von einem Parkplatz in der Neuburger Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er laut Polizei den von links kommenden Wagen eines 24-Jährigen.

    Durch den Zusammenstoß wurde dessen gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw des Unfallverursachers wurde vorne links beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. (AZ)

