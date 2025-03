Autofahrer passt nicht auf: Hoher Schaden nach Unfall

Die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat am Dienstag für einen Unfall gesorgt. Um 11.40 Uhr fuhren ein 29-jähriger und ein 39-Jähriger hintereinander auf der Neurieder Straße in Donauwörth. Beide wollten nach rechts in die Westspange abbiegen.

Der hinterherfahrende 29-Jährige übersah dabei, dass der vorausfahrende Mann aufgrund eines kreuzenden Fußgängers warten musste und fuhr auf dessen Wagen auf. Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein. (AZ)