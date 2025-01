In den vergangenen Monaten, genauer in der Zeit von Oktober bis jetzt, stahlen Unbekannte von einem Holzlagerplatz in Harburg-Mündling insgesamt zwei Ster Holz. Den Eigentümern entstand so Schaden in Höhe von 240 Euro. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

