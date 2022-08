Abbruch des Raiffeisengebäudes wird mit 264.000 Euro gefördert

Plus Im Herbst geht es nun endlich daran, das Raiffeisen-Areal in Holzheim für den Neubau eines Gemeindezentrums freizumachen. Dazu gibt es Geld von der EU.

Als "wahnsinnigen Erfolg" wertete Holzheims Bürgermeister Josef Schmidberger jetzt im Gemeinderat die Förderung der Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Raiffeisen-Areal durch das Europa-Programm ELER. Der Gemeindechef geht davon aus, dass Holzheim die maximale Fördersumme von über 264.000 Euro erhalten wird. "Darauf können wir richtig stolz sein."