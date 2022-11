Abriss-Debatte in Holzheim: Bürgerantrag fällt durch

In einer denkwürdigen Sitzung zur Zukunft des Raiba-Geländes wehrt sich der Holzheimer Gemeinderat vehement gegen ein erneutes Störfeuer aus den eigenen Reihen.

Es ist 20.35 Uhr als endlich das Thema besprochen wird, weswegen rund 40 Holzeimerinnen und Holzheimer in die Mehrzweckhalle zur Gemeinderatssitzung gekommen sind. Sicher wäre es bei Nieselregen und sechs Grad gemütlicher gewesen, Zuhause zu bleiben. Doch der Parkplatz vor der Halle ist voll, ein Bürgerantrag hat die Menschen in der Lechgemeinde aufgeschreckt. Erneut geht es um die Zukunft des Raiba-Komplexes in der Ortsmitte – aber in Wirklichkeit geht es an diesem Abend um etwas ganz anderes.

86 Bürger aus Holzheim haben sich per Unterschriftenliste an Bürgermeister Josef Schmidberger gewandt, um den laufenden Abriss der hinteren Halle des ehemaligen Raiba-Komplexes zu stoppen – und damit auch den bisherigen Plan, dieses Areal zu entwickeln. Unter den Antrag haben auch die drei Gemeinderäte Helmut Staber (FWG), Bernhard Sauer und Peter Bürle (beide CSU) ihre Unterschrift gesetzt. Das erklärten sie öffentlich in der Sitzung. Das löste bei im restlichen Rat mehr als Verwunderung aus.

Holzheims Bürgermeister liest abweichenden Gemeinderäten die Leviten

Zwar wurde schnell klar, dass der Bürgerantrag rechtlich unzulässig ist. Es fehlte die in der Satzung vorgeschriebene Begründung zur Sache. Außerdem waren keine Personen benannt, die die Gruppe der Unterzeichnenden vertreten. Doch diskutiert wurde trotzdem – und das Handeln der genannten Gemeinderäte deutlich kritisiert.

Sachlich, umfassend und mit eindeutigen Fakten stellte Bürgermeister Josef Schmidberger dar, dass es die Gemeinde teuer zu stehen kommen würde, sollte der Abriss gestoppt werden. Und er erinnerte: "Der Gemeinderat hat dreimal einstimmig dieses Vorgehen beschlossen." Dass auch halb Holzheim hinter diesem Vorgehen steht, zeigte eine weitere Unterschriftenliste, die am Dienstag im Rathaus abgegeben wurde. Darin fordern 317 Bürgerinnen und Bürger, dass der Gemeinderat dabei bleibt, was er beschlossen hat. Holzheim hat 850 Wahlberechtigte.

Um diese Halle hinterhalb des Raiba-Komplexes ging es im Bürgerantrag. Doch jetzt ist klar: Sie wird abgerissen. Foto: Wild

Die Frage "Abriss stoppen oder nicht?" stellte sich also nicht. Vielmehr rückte schnell eine ganz anderes Thema in den Vordergrund: Warum stellen sich drei Gemeinderäte gegen das, was sie selbst beschlossen haben und damit gegen das Gremium, dem sie selbst angehören?

Schmidberger und viele seiner Ratsmitglieder fanden klare Worte: „Diese immer wieder betriebenen Spielchen müssen aufhören. Unser gemeinsamer Auftrag ist es, vernünftige Sachpolitik zum Wohle der Bürger zu machen“, so der Bürgermeister, der schließlich zur Hochform auflief und den drei Abweichlern die Leviten ließ. „Das hier ist doch Kasperltheater und wir sollten uns schämen, was für ein Außenbild wir abgeben.“ Der Applaus aus dem Publikum gab ihm Rückenwind.

"Ich schäme mich für die Quertreiber", sagt eine Gemeinderätin

Josef Vogl (JPW) ließ durchblicken, dass er die Sache für eine geplante Störaktion hielt, die ihn an 2019 erinnert und sagte dazu: „Die Leute schütteln über uns den Kopf, weil wir nicht zu dem stehen, was wir selbst beschlossen haben. Statt immer wieder alles von vorne diskutieren zu müssen, solltet auch Ihr unsere Entscheidungen nach außen tragen und dem Bürger erklären“, sprach er die drei Gemeinderäte direkt an. Zudem müssten man deomkratisch gefasste Beschlüsse akzeptieren, auch wenn sie nicht der eigenen Meinung entsprechen. „Ich schäme mich für die Quertreiber in diesem Rat“, sagte Antoine Eberle und erinnerte die Gemeinderäte an ihren Eid zum Wohle der Gemeinde zu handeln.

Auch die Gemeinderäte, die den Bürgerantrag unterschrieben hatten, erklärten sich. Bernhard Sauer sagte, er habe den Gedanken gehabt, dass man auf der hinteren Halle eine PV-Anlage installieren könnte. Bürle argumentierte, er habe dort eine schnellere Möglichkeit gesehen, die geplante Hackschnitzelheizung zu verwirklichen. Helmut Staber gab an, dass er angesichts der Folgen des Krieges gegen die Ukraine die Gemeinde in der Pflicht sieht, zu sparen. Das Publikum reagierte mich Gelächter.

Bis auf Staber stimmten schließlich alle Gemeinderatsmitglieder dafür, das Thema Abriss nicht auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu heben. Auf die danach gestellte Frage Stabers, ob es denn eine Weihnachtsfeier des Gemeinderats gäbe, erinnerte Bürgermeister Schmidbauer an die zwei größeren Festivitäten, die die Gemeinde 2022 bereits begangen habe. "Und angesichts des Sparkredos und den aktuellen Entwicklungen denke ich, wir brauchen alle ein wenig Zeit, um uns zu sammeln."