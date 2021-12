Altes Feuerwehrhaus als Raum für die Jugend?

Der Gemeinderat Holzheim hält seine nächste Sitzung am Dienstag, 14. Dezember, ab. Dabei geht es um den Bebauungsplan "Finkenweg-Süd", einen Zuschussantrag des Vereins New Dancia und um Modernisierungsmaßnahmen am alten Feuerwehrhaus in Holzheim zur übergangsweisen Nutzung als Jugendraum. Beginn in der Mehrzweckhalle der Grundschule ist um 19.30 Uhr. (AZ)