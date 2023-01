Wirtschaftsjunor schaut CSU-Abgeordneten Lange eine Woche über die Schulter

Florian Oßwald aus Holzheim, Kreisvorsitzender der Wirtschaftsjunioren, begleitete Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange eine Woche in Berlin.

Florian Oßwald aus Holzheim hat während der sogenannten "Know-how-Transfer"-Aktion der Wirtschaftsjunioren Deutschland den Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange in Berlin begleitet. Der Abgeordnete wird in einer Pressemitteilung dazu mit folgenden Worten zitiert: „In meinem Wahlkreis gibt es zahlreiche junge Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen sowohl in traditionsreichen wie selbst gegründeten Unternehmen, die alle echte Wirtschaftsmotoren unserer Region sind." Er habe sich gefreut, dass in diesem Jahr Florian Oßwald, der Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren des Wahlkreises Donau-Ries, eine Sitzungswoche lang hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs schauen durfte.

Das Format „Know-how-Transfer“ der Wirtschaftsjunioren brachte heuer über 100 junge Führungskräfte aus der Wirtschaft mit entsprechend vielen Abgeordneten des Deutschen Bundestags zusammen. Im Mittelpunkt standen dabei der direkte Dialog zwischen Bundespolitik und der neuen Generation im Mittelstand sowie das Kennenlernen der politischen Strukturen.

Der permanente und substanzielle Austausch zwischen Politik und Wirtschaft sei unverzichtbar, so Lange. Nur gemeinsam könne man darauf hinarbeiten, dass Mittelstand wie Einzelhandel gefestigt aus den aktuellen Krisen herauskommen. Auch der "Know-how-Transfer" habe dazu beigetragen. (AZ)