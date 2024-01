Holzheim

vor 29 Min.

Brand in Sägewerk: 120 Feuerwehrleute werden alarmiert

Plus In einem Betrieb bei Holzheim (Kreis Donau-Ries) bricht ein Feuer aus. Es kann gerade noch Schlimmeres verhindert werden. Die Kripo ermittelt.

Von Wolfgang Widemann

In einem Sägewerk bei Holzheim im südlichen Donau-Ries-Kreis hat es am Samstag gebrannt. Der Schaden hält sich dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr glücklicherweise in Grenzen. Im Einsatz waren rund 120 Kräfte.

Der Eigentümer des Betriebs sah dem Vernehmen nach am Samstag um kurz vor 16.30 Uhr Rauch im Bereich einer Halle auf dem Anwesen südlich des Orts aufsteigen und schlug Alarm. Die Leitstelle setzte angesichts der Meldung "Brand in Sägewerk" ein großes Aufgebot an Feuerwehren in Bewegung. Es eilten die Wehren aus Holzheim, Riedheim-Stadel, Bergendorf, Pessenburgheim, Rain, Münster und Baar, die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter und das Rote Kreuz zu dem Betrieb.

