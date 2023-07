Holzheim

18:30 Uhr

Bürgermeister Josef Schmidberger: "Meine Arbeit macht mir riesig Spaß"

Plus Nach drei Jahren im Amt erzählt Holzheims Bürgermeister Josef Schmidberger, wie er die Zeit erlebt hat, was ihn überrascht hat und ob er wieder kandidieren will.

Von Daniel Weigl

Wie bewerten Sie die ersten drei Jahre als Bürgermeister in Holzheim und wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Josef Schmidberger: Aufgrund meiner über 23-jährigen leitenden Tätigkeit bei der Stadt Rain als Stadtbaumeister und Tiefbauamtsleiter kannte ich die Aufgaben eines Bürgermeisters vorher schon ganz gut. Gerade meine sehr guten Kontakte und die Vernetzung mit den unterschiedlichsten Ämtern und Behörden sind ein sehr wertvolles Fundament für meine tägliche Arbeit als Bürgermeister. Ohne die Erfahrungen aus dem kommunalen Verwaltungsbereich hätte ich niemals für das Amt des Bürgermeisters kandidiert.

Hat Sie dennoch etwas überrascht im Amt?



Schmidberger: Zum Großteil habe ich die Aufgaben so erwartet. Was ich unterschätzt habe, war der zeitliche Aufwand für die Arbeit in den verschiedenen Verbänden. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Bürgermeister auch Vorsitzender des Schulverbands Holzheim sowie Mitglied in mehreren Verbänden und Organisationen. Somit kommen zu den Gemeinderatssitzungen auch noch viele Ausschuss- und Verbandssitzungen hinzu. Aber das ist in Ordnung. Das gehört zur Arbeit eines Bürgermeisters dazu.

