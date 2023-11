Holzheim

06:43 Uhr

Bürgerversammlung: Das steht in Holzheim an

25 Bauanträge gibt es derzeit in Holzheim und seinen Ortsteilen.

Plus Fünf Windkraftanlagen sollen im Forstgebiet Brand gebaut werden. Beim Thema Freiflächen-Photovoltaikanlagen holen sich andere Gemeinden Rat.

Von Daniel Weigl

Die gut besuchte Bürgerversammlung in der Holzheimer Mehrzweckhalle hat Rathauschef Josef Schmidberger vor allem dazu genutzt, um den rund 100 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern die zahlreichen aktuellen und geplanten Projekte vorzustellen. In der knapp 1200-Einwohnergemeinde mit ihren fünf Ortsteilen Bergendorf, Holzheim, Pessenburgheim, Riedheim und Stadel wird aktuell einiges bewegt und die Gemeinde hat in naher Zukunft auch einiges vor.

Das liegt auch an der Struktur Holzheims. Mit 20,3 Quadratkilometern ist Holzheim eine Flächengemeinde. „Im Landesdurschnitt haben Gemeinden mit unserer Größe circa 2500 Einwohner. Dementsprechend sind auch unsere Herausforderungen und unsere Aufgaben zu bewältigen“, erklärt Bürgermeister Josef Schmidberger. Er stellte die Pläne für die Errichtung von fünf Windkraftanlagen im Forstgebiet Brand (zwei auf Holzheimer Flur und drei auf dem Gemeindegebiet von Münster) und die Pläne für sechs Freiflächen-Photovoltaikanlagen und den Solarpark Holzheim vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

