Bürgerwindrad im Waldbezirk Brand: Ein Anteil soll 100 Euro kosten

Plus Die Bürgerenergie-Genossenschaft stellt ihr Konzept für das Bürgerwindrad im Gemeinderat Holzheim vor. Auch die Kommune kann sich beteiligen. Wie das genau geht.

Von Daniel Weigl

Die Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Holzheim können sich an einem der fünf geplanten Windräder im "Windpark Brand" beteiligen. Zwischen Münster, Holzheim, Baar und Thierhaupten will die Firma Uhl die Windräder bauen. Über eine Energiegenossenschaft können sich die Bürgerinnen und Bürger aus den vier anliegenden Gemeinden finanziell beteiligen und sollen so auch an der Energiewende vor ihrer Haustür mitverdienen können.

Die Bürgerenergie-Genossenschaft (BEG) will der Firma Uhl eines der Windräder abkaufen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Holzheim stelle Alfred Seitz, einer der Vorstände der BEG, das Konzept vor. Die 2013 in Schrobenhausen gegründete Genossenschaft will laut Seitz die Förderung der energetischen Unabhängigkeit sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg, Eichstätt, Weißenburg-Gunzenhausen, Donau-Ries und Augsburg, sowie den Städten Ingolstadt und Augsburg unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger voranbringen und so einen Beitrag zum aktiven Klimaschutz leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

